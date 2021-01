Ritrovata l'auto rubata all'angelo dei gatti

Vittoria - E' stata fatta ritrovare nello stesso luogo in cui era stata rubata, con le chiavi nel cruscotto, la Renault Clio nera rubata a Giuseppe Migliorisi, bancario in pensione, l'angelo dei gatti.

L'auto è stata rinvenuta in viale Europa a Ragusa. La Clio nera è una sorta di ambulanza di assistenza per i gattini della provincia, un luogo di pronto soccorso per i felini ragusani. Migliorisi passa le sue giornate a dare da mangiare ai gatti spostandosi in tutta la provincia a bordo di questa vecchia utilitaria immatricolata 23 anni fa. Migliorisi ieri è rientrato in possesso della macchina, e potrà riprendere ad accudire e rifocillare i gatti iblei.