Ritrovata la piccola Giulia: è in Inghilterra con la madre, tornano

Catania - La piccola Giulia Lucia Pizzati, la bambina di 5 anni di cui si erano perse le tracce dallo scorso weekend, si troverebbe in Inghilterra con la madre. Dopo il clamore suscitato dall'appello del padre, sarebbe stato stabilito ieri sera un contatto telefonico con la bambina. La donna avrebbe inoltre annunciato la sua volontà di rientrare nel catanese.

Il papà aveva lanciato un appello anche al nostro giornale, poiché non aveva notizie della figlia dal 23 settembre sera, quando la madre aveva fatto perdere le proprie tracce, portando la bimba con se. In base agli accordi di affidamento con sentenza di separazione, l'uomo attendeva il ritorno della figlia nella sua casa di Vaccarizzo domenica 25 settembre, ma non ha ricevuto nessuna notizia. Sono quindi iniziati gli appelli sui social per ritrovarla, presentando anche .una denuncia alla Procura per sottrazione di minore.