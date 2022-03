Ritrovato il corpo senza vita del 27enne scomparso in mare

Acireale - Dopo diverse ore di ricerche è stato trovato e recuperato dai sommozzatori il corpo senza vita di un uomo di 27 anni di nazionalità tunisina, morto nello specchio d’acqua dinnanzi a Santa Maria la Scala, frazione di Acireale. Il corpo è stato recuperato poco prima delle ore 19.30 di ieri sera; subito dopo la salma è stata condotta nel porticciolo acese e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria etnea. Non è da escludere l’ipotesi che già nelle prossime ore il corpo possa essere riconsegnato ai familiari. I soccorsi erano scattati poco dopo le ore 15 di ieri, quando la Guardia costiera di Catania ha avviato le attività di ricerca, inviando in zona una motovedetta e 2 battelli costieri per perlustrare la zona.

Nell’area delle operazione anche un imbarcazione dei vigili del fuoco di Catania e un mezzo della Finanza di Catania. Dalle prime ricostruzioni dei fatti il ragazzo si sarebbe buttato in acqua non tenendo conto delle cattive condizioni del mare; la vittima si è gettata in acqua assieme al fratello, il quale è riuscito con l'aiuto di un passante a uscire dall'acqua e mettersi in salvo.

La Sala Operativa dell’undicesimo centro secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Catania, Centro di Coordinamento Soccorsi (Rescue coordination centre), ha coordinato le attività di ricerca, richiedendo in supporto l'intervento di un elicottero e dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria.