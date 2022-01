Ritrovato in mare il cadavere di una donna

Trapani - Macabro ritrovamento stamani nelle acque di Alcamo Marina, al confine con Castellammare del Golfo. La Capitaneria di Porto ha ritrovato il cadavere saponificato di una donna, di fronte la Tonnara di Magazzinazzi. La salma è stata recuperata e portata a Castellammare, porto più vicino al luogo del ritrovamento, per poi essere trasferita al cimitero di Alcamo.

Da un primo esame sembrerebbe che il corpo sia rimasto in acqua per più di quaranta giorni. Difficile al momento stabilire se si tratta di un donna italiana o straniera. Alle forze dell'ordine non risultano, comunque, denunce di scomparsa. La procura di Trapani ha aperto un fascicolo, le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto.