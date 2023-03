Ritrovato vivo l'anziano di Sampieri, scomparso oggi pomeriggio

Scicli - E' stato ritrovato vivo, in condizioni di salute discrete, l'anziano di Scicli scomparso oggi pomeriggio dalla sua residenza di via Appia a Sampieri. L'uomo era caduto a qualche chilometro di distanza dalla sua abitazione e non era più riuscito ad alzarsi.

News Correlate Chi lo ha visto? A Sampieri è scomparso un anziano