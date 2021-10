Rivede l'orco che la abusò da bambina, trova il coraggio di farlo arrestare

Avola - Un 58enne è stato arrestato ad Avola, in provincia di Siracusa, con l'accusa di violenza sessuale su una bambina che - all'epoca dei fatti, nel 2015 - aveva solo 10 anni. Un segreto che la vittima ha tenuto con sé per 5 lunghi anni finché, nel dicembre 2020, si è imbattuta per caso nell'orco, appena uscito dal carcere per altri reati di droga e contro il patrimonio.

E’ stata proprio la paura provata nel rivederlo a farle trovare il coraggio di denunciarlo alla polizia. L’uomo era un amico di famiglia, che frequentava la casa dei genitori di quella che oggi è una ragazza di 16anni, abusandone ripetutamente. Le prove raccolte dall’accusa sono state ritenute sufficienti dal giudice per accogliere la richiesta di custodia cautelare nel carcere di Cavadonna, dov'è attualmente recluso in attesa di ulteriori indagini sul suo conto.