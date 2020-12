Rivede la figlia on line ma il cuore non regge: Muore di infarto

Brescia - Troppa forte l'emozione di rivedere la figlia, anche se solamente on line: per questo il cuore di una donna ospite di una casa di riposo di Montichiari, in provincia di Brescia, non ha retto. Dopo alcune ore, infatti, è arrivato un infarto che l'ha uccisa. Anche per questo motivo nella Casa Albergo in cui era ospite la donna è stata deciso di realizzare una "tenda degli abbracci" prima i Natale.

Una struttura con pareti in plastica rigida e al centro un velo morbido dotato di maniche: in questo modo ospiti e parenti si possono incontrare, e toccare, in piena sicurezza. Ferruccio Capra, il presidente di Montichiari Multiservizi che gestisce l’Rsa, lo ha spiegato ieri durante la seduta del Consiglio Comunale.

"Si era convinta che la figlia fosse morta. Abbiamo deciso così di farle incontrare madre e figlia online. Dopo tre ore la nostra ospite è stata uccisa da un infarto. E’ stato un giorno terribile", ha riferito sottolineando la sofferenza dei pazienti per essere isolati dai loro cari, a causa delle norme anticovid. La tenda degli abbracci "permetterà agli ospiti - ha aggiunto - di sentire soprattutto che i loro cari non lo hanno lasciati, di comprendere che i familiari ci sono e non li hanno abbandonati".