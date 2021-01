Roberta Siragusa, prima la serata insieme, poi il litigio

Caccamo, Palermo - Appena ieri mattina lasciava un commento a una fotografia pubblicata sul profilo social di lei: «Amore mio bedda». Oggi Pietro ha confessato l'omicidio di Roberta.

Roberta Siragusa, 17 anni, è stata trovata morta in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo. A far ritrovare il cadavere della ragazza è stato Pietro Morreale, il fidanzato 19enne, che ha accompagnato sul luogo i carabinieri e ha confessato di essere l'autore del brutale omicidio. Roberta era carbonizzata.

Nonostante la zona rossa in Sicilia, secondo indiscrezioni raccolte in paese i due fidanzati sarebbero stati insieme ad alcuni amici in una villetta nella zona Monte Rotondo a Monte San Calogero a Caccamo. Lo ha detto anche il sindaco Nicasio Di Cola. Nella villetta Pietro e Roberta, avrebbero trascorso la serata. Poi secondo alcune indiscrezioni i due avrebbero litigato per gelosia. Una scenata del 19enne nei confronti della ragazza. Su questi passaggi stanno ancora indagando i carabinieri per cercare riscontri. La 17enne ieri sera non era tornata a casa e i genitori avevano presentato denuncia ai carabinieri e la procura per i minorenni era stata allertata. Il mistero sulla sparizione della ragazza si è concluso questa mattina quando Morreale si è presentato ai carabinieri. Ha portato i militari nella zona dove aveva lasciato il corpo della giovane. Il padre di Pietro si è presentato in caserma con un avvocato.