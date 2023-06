Rocco Di Dio, 25 anni, e Marika Ficicchia, 21 i morti nell'incidente

Palagonia, Catania - Rocco Di Dio, 25 anni, e Marika Ficicchia, 21 anni. Sono i nomi delle vittime del terribile incidente avvenuto alle 5.30 lungo la strada statale 385 di Palagonia, all’altezza di Mineo. I due viaggiavano a bordo di una Fiat Punto quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è schiantato contro le barriere di protezione. Feriti altri due giovani. Si tratta del conducente del mezzo, un giovane di 23 anni, e un’altra ragazza di 19 anni. Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale Gravina di Caltagirone. Dietro il sinistro potrebbe esserci l’alta velocità.

I due viaggiavano su una Fiat Punto insieme ad altri due nisemesi, ora ricoverati come detto all’ospedale Gravina di Caltagirone. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, ma si sa che l’utilitaria è andata a finire contro il guardrail della strada statale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere e i carabinieri delle compagnie di Palagonia e Mineo che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.