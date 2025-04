Rogo delle Tesla a Roma, si indaga per terrorismo: Andrea Stroppa è sotto scorta

Roma - Andrea Stroppa, il referente di Elon Musk in Italia, è finito sotto scorta. La misura di protezione, anticipata da organi stampa e confermata da fonti qualificate, è stata decisa nell'ambito dell'inchiesta per terrorismo aperta a Roma dopo il rogo doloso presso un rivenditore Tesla la notte dello scorso 31 marzo.

L'incendio ha distrutto 16 auto. Ma in città sono stati registrati diversi atti contro le auto di Musk, vandalizzate a Ostiense e a Trastevere. L'inchiesta per terrorismo ipotizza l'esistenza di un vero e proprio movimento anti-Musk. Non ne ha dubbi Elon Musk: «Terrorismo», aveva scritto su X il tycoon commentando la notizia del rogo a Roma.