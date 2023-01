Rogo su un traghetto Palermo-Napoli

Palermo - Fiamme e paura ieri sera nel traghetto 'Superba 'di Gnv a causa di un incendio nei locali garage, presumibilmente partito da un tir. La nave era ormeggiata nel porto di Palermo, nel molo Santa Lucia, in attesa di partire alle 22 verso Napoli. Il fuoco e il fumo hanno subito fatto attivare le procedure di emergenza. Sul posto i vigili del fuoco, a lungo in azione, i mezzi della Capitaneria di porto, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Tutti in salvo i 184 passeggeri fatti scendere dal traghetto, e circa ottanta membri dell'equipaggio.

"Sono stati sicuramente momenti di paura quelli vissuti all’interno della nave, ma alla fine ciò che più conta è che tutti i passeggeri siano stati tratti in salvo senza aver riportato conseguenze alla salute", ha detto il sindaco Roberto Lagalla che intorno alle 23.30 è accorso al porto. "Il danno è soltanto materiale - ha aggiunto - e ci consoliamo pensando al rischio che si sarebbe corso se l'incendio si fosse verificato mentre la nave era in navigazione. Ringrazio i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, la polizia di frontiera e il personale dell’Autorità portuale per il tempestivo intervento per mettere in salvo i passeggeri e l'equipaggio della nave, per avere prestato loro assistenza e aver condotto le operazioni di spegnimento del rogo".