Roma, affonda barcone sul Tevere: è il noto bar e ristorante

Roma - Un’avaria, una falla e il barcone ha imbarcato acqua. L’allarme ieri pomeriggio intorno alle 17 è scattato lungo la golena destra del fiume Tevere, all’altezza di ponte Cavour. Sono stati gli agenti del reparto tutela fluviale della Polizia Locale in servizio lungo le sponde del fiume ad allertare i titolari del Lian Club, noto bar e ristorante della Capitale. Ed è iniziata la corsa contro il tempo per salvare l’imbarcazione che in una manciata di minuti si è inclinata sotto il peso dell’acqua che continuava a entrare.

Gli agenti della polizia Municipale hanno disposto la chiusura del tratto della ciclabile del Tevere per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Un’operazione complessa e in due fasi. A bordo della barca, i vigili del Fuoco della squadra Prati hanno azionato una motopompa per drenare l’acqua. Allo stesso tempo, una squadra di sommozzatori si è immersa per accertarsi delle condizioni della barca e individuare le cause del guasto. Una corsa contro il tempo appunto perché, nonostante il tempestivo intervento, ancora in serata il barcone era inclinato a causa dell’acqua entrata nella falla. Sul posto è stato necessario anche l’intervento di un’ambulanza del 118 per soccorrere uno dei camerieri scivolato durante le prime operazioni di messa in sicurezza. Nel locale erano infatti in corso i preparativi per la serata quando gli uomini della Fluviale hanno fatto scattare l’allarme.

I titolari e gli addetti al servizio non appena si sono resi conto che l’acqua stava avanzando in una delle sale, hanno iniziato ad asciugare e ripulire. Il cameriere è stato comunque medicato sul posto: «Una brutta caduta ma non è stato necessario trasportarlo in ospedale» hanno confermato i sanitari. Serata annullata invece per il Lian Club che ha subito inoltrato avvisi e messaggi ai clienti che avevano prenotato un tavolo. Ma non tutti per tempo e così, si sono trovati davanti l’ingresso della banchina con l’entrata interdetta. Lo stesso, chi aveva preso appuntamento per prenotare la festa di compleanno: «Avevo pianificato la giornata per riuscire a essere qui poco prima dell’apertura. Avevo un appuntamento con il titolare per studiare gli spazi e fissare una data per i festeggiamenti. Temo di dover posticipare l’evento se i tempi di intervento saranno lunghi» racconta Ludovica, una cliente.

Le operazioni di messa in sicurezza sono andate avanti per tutta la notte. Spetterà poi ai titolare procedere con la riparazione del danno e la messa in sicurezza del barcone danneggiato. Ancora questa mattina, i sommozzatori eseguiranno accertamenti e controlli via fiume nel punto in cui si è aperta la falla.