Roma, balconi in fiamme e stragi di uccelli VIDEO

Roma - Diversi balconi sono andati in fiamme nella notte a Roma, a causa dei fuochi d’artificio sparati per salutare il nuovo anno. Segnalazioni sono arrivate da molti quartieri della Capitale e un proprietario di casa - come si vede nel video allegato - ha addirittura provato a spegnere uno di questi incendi, evidentemente senza avere successo, con una bottiglia di spumante.

Non è finita, un altro video - il secondo allegato - ha immortalato, sempre nella capitale, una vera e propria strage di centinaia di uccelli che, spaventati dai botti Capodanno, si sono schiantati sui fili dell’alta tensione, cadendo morti sulle strade.