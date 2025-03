Roma, esplode palazzina: era un b&b. L'uomo salvato ha ustioni sul 70% del corpo

Roma - Una violentissima esplosione ha distrutto una palazzina di tre piani in via Vitellia, a Roma, nel quartiere Monteverde. È successo questa mattina poco prima delle 9. Secondo le testimonianze dei presenti, poco prima del crollo si è sentito un grosso boato «come se fosse una bomba», e nella zona si è sprigionato un forte odore di gas. Subito dopo la deflagrazione la struttura è collassata in parte. Accertamenti sono in corso per verificare cosa sia accaduto e cosa abbia provocato l’esplosione della bombola. Sotto le macerie è stato ritrovato un uomo di 54 anni di origine scozzese, Grant Paterson, trasportato in codice rosso presso ospedale Sant'Eugenio con traumi agli arti inferiori e ustioni del corpo del 70%. A facilitare l'individuazione il fatto che fosse ancora vigile e chiedesse aiuto.

In via Vitellia viveva anche lo scrittore Roberto Saviano, che su Instagram ha voluto rassicurare: «Per tutte le persone che mi stanno scrivendo preoccupate: già da giorni non vivevo più al 43 di via Vitellia. Grazie per la premura. Spero che non ci siano morti e che la persona ferita possa riprendersi presto. Che strazio vedere in macerie un luogo dove ho amato vivere».

Una prima informativa dei carabinieri e dei vigili del fuoco è attesa in Procura a Roma nelle prossime ore. Il pm di turno, che ha effettuato un sopralluogo, ha disposto il sequestro della palazzina mentre i carabinieri della compagnia di Trastevere hanno sentito in queste ore i primi testimoni, tra i quali i proprietari degli immobili interessati dall'esplosione, il gestore del B&B al primo piano dove si trovata l'ospite rimasto ferito, e i residenti delle abitazioni vicine. Prosegue anche il lavoro dei vigili del fuoco che stanno lavorando per accertare le cause e in particolare in quale piano della struttura sia avvenuta l'esplosione che ha poi portato al crollo dello stabile.