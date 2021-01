Roma fuori controllo: resse e manifestazioni in strada FOTO | VIDEO

Roma - I saldi non c’entrano: in parte della popolazione la paura sembra scattare ormai solo a infezione contratta. A Roma in particolare, dopo la commemorazione neofascista di Acca Larentia, sabato l’estrema destra capitolina si è riversata di nuovo in massa in piazza della Libertà con centinaia di tifosi, con la scusa del 121° anniversario della fondazione della Lazio. Già venerdì nella capitale era andata in scena l’assurda calca di ragazzini urlanti davanti all’albergo di Can Yaman, costata 400 euro di multa all’attore, una lavato di capo agli agenti da parte di Franco Gabrielli e chissà quanti contagi. Di seguito, nell’ordine, le immagini dei tre assembramenti.