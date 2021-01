Roma, ruba due pagnotte al macero per sfamare la famiglia: licenziato

Roma – «Un lavoratore di un forno artigianale è stato licenziato per aver preso del pane destinato al macero. Succede a Roma, in un’azienda già condannata per condotta antisindacale per aver, negli ultimi anni, discriminato, intimidito e licenziato i lavoratori iscritti alla Flai Cgil”. Lo denuncia il sindacato con un post sulla propria pagina Facebook (nella foto): “Colui che ha segnalato il furto – continua il comunicato - è l’ex amministratore dell’azienda, è lo stesso che nella registrazione di un colloquio con i lavoratori extracomunitari si era definito fascista, ribadendo la sua avversione nei confronti del sindacato, con le seguenti frasi: "Tu magnavi le cavallette e oggi stai qua", "con i comunisti non voglio avere niente a che fare, con la feccia non mi sporco". La Flai Cgil ha già vinto una causa nei confronti dell’azienda, ora sta avviando una nuova causa. Dalla parte dei lavoratori, contro questi atteggiamenti fascisti, contro le discriminazioni e lo sfruttamento».