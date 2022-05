Roma, sbaglia strada con la Maserati, finisce su scala di Trinità dei Monti

Roma - L’ipotesi è che abbia sbagliato strada, confuso dalle luci dei lampioni e forse anche da qualcosa che aveva bevuto. E così un 50enne al volante di una Maserati presa poco prima a noleggio si è schiantato contro i gradini della parte alta della Scalinata di Trinità dei Monti, per fortuna senza mai scendere sul monumento fino al primo spiazzo o a piazza di Spagna, come invece è già accaduto più volte in passato.

In compenso però l’automobilista, che è poi fuggito a tutto gas per viale Gabriele D’Annunzio, cercando di far perdere le tracce a piazza del Popolo, ha rovinato la parte esterna del primo gradino, quello di fronte all’obelisco dove si è verificato il primo impatto. Un danno che sarà ora valutato dalla Soprintendenza ai beni culturali insieme con eventuali altre lesioni ai gradini più in basso: nella mattinata di ieri per questo motivo è stato svolto un sopralluogo anche dalla Municipale. L’uomo, successivamente identificato dai vigili urbani, sarà denunciato e multato.