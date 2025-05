Roma, scavalca cancelli Colosseo ma cade e resta infilzato da inferriata: orrore davanti a turisti

Roma - Una scena orribile che hanno visto decine e decine di turisti. Un uomo è rimasto trafitto da un’inferriata mentre cercava di scavalcare una recinzione proprio a piazza del Colosseo, probabilmente per vedere lo storico monumento simbolo della capitale più da vicino. L’orrore si è presentato venerdì verso le 17, quando il turista non riusciva più a staccarsi dalla palizzata e perdeva molto sangue. A rimanere trafitto è stato un cittadino americano ma residente a Taiwan di 47 anni che ora è ricoverato in gravi condizioni. L’uomo si è messo a gridare dal dolore fino a quando ha perso i sensi ed è rimasto esanime, appeso all’inferriata. Una scena straziante che non è sfuggita a molte delle persone presenti che hanno chiamato immediatamente i soccorsi. A piazza del Colosseo sono arrivati, dopo pochi minuti, il personale di un’ambulanza ed anche una pattuglia dei carabinieri oltre a un equipaggio della Finanza.

Il medico dell’ambulanza ha notato subito che l’americano era rimasto lesionato nella zona lombosacrale. Una ferita profonda che non permetteva al turista di muoversi. Il personale sanitario ha soccorso il ferito quando ancora era appeso alla recinzione. Gli sono stati somministrati dei sedativi proprio per rendere possibili le operazioni per liberarlo dall’inferriata. Non è stata una manovra semplice: è durata più di 20 minuti tenendo occupati i soccorritori, i sanitari ma anche i carabinieri. Il ferito è stato stabilizzato sul posto. Gli è stata applicata alla ferita una benda molto stretta in modo che bloccasse il principio di emorragia. Poi è stato portato in barella all’interno dell’ambulanza che è partita a sirene spiegate verso il San Giovanni. Quando l’americano è arrivato al pronto soccorso per lui era scattato il codice rosso. I medici gli hanno fornito subito l’ossigeno e poi l’hanno sottoposto ad un’operazione chirurgica. Gli è stata chiusa la ferita con oltre 80 punti di sutura. Poi, è stato immediatamente ricoverato per tenerlo sotto osservazione. Già nella notte il turista è stato giudicato fuori pericolo.

A salvarlo, molto probabilmente, sono state quelle decine di persone che, avendo visto quello che era accaduto, hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Non c’è ancora una versione ufficiale su cosa sia successo. Il turista non è stato in grado di parlare per ore. Certo, per gli inquirenti, non è da escludere che l’americano abbia fatto quella manovra per vedere più da vicino, e quindi con maggiore fascino, il Colosseo. Già oggi sarà ascoltato dai carabinieri e così il turista potrà dare una sua spiegazione su quanto è accaduto. Di certo, al momento, c’è solo che l’uomo era a Roma da pochi giorni per qualche giorno di vacanza insieme alla famiglia ed ad altri amici. Gruppo che, a quanto si è appreso, risiede in una pensione del centro storico ma è stato molto attivo in questi giorni, visitando i tanti monumenti (e non solo) della città. Sono stati ascoltati anche gli amici del ferito che non hanno saputo dare una spiegazione plausibile di quello che è accaduto. «È stato terribile - ha commentato una turista, testimone oculare della tragedia sfiorata -, ho visto quell’uomo infilzato ad un’inferriata e non riusciva a liberarsi da solo».