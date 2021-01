Roma, sparatoria a San Pietro: poliziotto e malvivente feriti VIDEO

Roma - Fermati per un controllo di routine dalla polizia in zona San Pietro, prima fanno finta di collaborare poi ingranano la marcia e ripartono cercando di far perdere le loro tracce. E’ successo domenica pomeriggio ma le immagini sono saltate fuori solo adesso. Protagonisti dell’inseguimento per le strade della capitale, due uomini nordafricani e una donna italiana a bordo di una Honda Civic.

La corsa è terminato in via Cava Aurelia, dove i poliziotti hanno speronato e sparato all’auto dei fuggitivi: uno degli agenti è rimasto lievemente ferito durante la manovra con la volante. Ferito anche uno dei malviventi, raggiunto da un colpo di arma da fuoco, e ricoverato attualmente al Policlinico Gemelli: non è in pericolo di vita.