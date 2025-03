Roma, turista spagnola muore cadendo dal parapetto della scalinata di piazza Trinità de' Monti

Roma - Una donna di nazionalità spagnola di 55 anni di età è morto dopo essere caduta nel vuoto dal parapetto in prossimità della scalinata, in piazza Trinità de' Monti a Roma, finendo all'interno di un'area privata di una attività commerciale, nel cortile della sala da tè. Sul posto, questa mattina poco dopo le 7, sono accorsi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I gruppo Centro.

Gli agenti in servizio nell'area di Piazza di Spagna sono intervenuti immediatamente insieme a personale sanitario, che ha trasportato la donna ferita presso il Policlinico Umberto I dove è giunta in condizioni disperate. Per lei non c'è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Non si esclude l'ipotesi che possa trattarsi di un suicidio. Sull'accaduto sono tuttora in corso le indagini da parte della polizia locale.