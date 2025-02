Roma, un pitone (morto) in strada

Roma - Momenti di panico ieri mattina a Roma. Un pitone è stato scoperto da alcuni in passanti in via Scribonio Curione, al Quadraro. L'immagine è stata raccolta e pubblicata dalla pagina social "Welcome To Favelas". L'ipotesi è quella della fuga o dell'abbandono volontario da parte dei proprietari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Roma Capitale.

Come sottolineato dall'esperto Andrea Lunerti, si tratta di un «pitone comune di origini africane, di libera vendita fino al 2023. In caso di custodia, ora è necessaria la registrazione. In questa circostanza - ha aggiunto l'etologo - qualcuno potrebbe aver deciso di liberarsi del serpente e lasciarlo in strada. Non è detto che sia stato gettato già morto. Si potrebbe essere allontanato, o snella peggiore delle ipotesi è stato abbandonato. È un animale che ha necessità di essere riscaldato».

Difficile per molte specie sopravvivere alle condizioni urbane di una città come Roma. I rettili esotici devono essere sempre custoditi in casa e rimanere chiusi all’interno delle teche. I proprietari appassionati di terrariofilia sono responsabili dunque della loro custodia e manutenzione. Nell’ottobre del 2023, sempre nella Capitale, al Tuscolano, è stato ritrovato un boa costrittore. Il serpente era nascosto vicino a un’area verde, in via Giuseppe Toraldo, nei pressi della fermata della metropolitana a Torre Angela. Ad accorgersi del rettile, un passante mentre portava a spasso il suo cagnolino. L’uomo aveva immediatamente allertato le forze dell’ordine e sul posto erano arrivati i volontari della “Guardia Rurale Ausiliaria Nogra” che avevano catturato il rettile e lo avevano condotto in un centro di recupero. L'animale era in buone condizioni, ma denutrito. Tra le ipotesi più accreditate quella dell'abbandono volontario.