Rosolini, altro furto con spaccata

Rosolini, Siracusa - Ancora un altro furto con 'spaccata' a Rosolini. Ignoti la scorsa notte sono riusciti ad entrare nel bar Bistrò, nei pressi della Stazione. I malviventi appena entrati all'interno del locale sono riusciti a portare via il registratore di cassa e qualche monetina. In mattinata erano state rubate due auto in città, forse una delle quali utilizzata come ariete. Ancora da quantificare il danno.