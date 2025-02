Ruba 10 bottiglie di champagne e scappa a piedi

Siracusa - I carabinieri di Ortigia hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne per furto aggravato. L’uomo, di nazionalità romena e in Italia senza fissa dimora, è stato bloccato dai militari mentre fuggiva a piedi con 10 bottiglie di champagne appena rubate da un centro commerciale di Siracusa. La refurtiva, del valore di 500 euro è stata recuperata e restituita. L’arresto è stato convalidato.