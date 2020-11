Ruba il pane al supermarket: la reazione del direttore è da applauso

Non solo non l’ha denunciato il cliente sorpreso a rubare tra gli scaffali ma gli ha pagato la spesa ricordandogli: ““Se hai fame, la prossima volta vieni da me, non rubare”. Il “buono” del giorno il direttore del supermercato Carrefour di corso Lodi, che ha pagare di tasca sua il cibo al “ladro” che ha invitato a non rubare.

A raccontare la vicenda su Facebook, una cliente testimone oculare dell’episodio che- riporta FanPage - ha visto il pover’uomo provare a uscire senza pagare, con in mano del pane e poco altro. All’uscita è stato bloccato da alcuni dipendenti, che hanno richiamato a loro volta gli agenti della security. Alla fine è arrivato il direttore, che ha dato una lezione a tutti. Ha scelto anche di restare anonimo, preferendo non avere visibilità per un gesto umano che - secondo lui - dovrebbe nascere spontaneo e non essere meritevole di particolari lodi. "Per fortuna al mondo esistono ancora i giusti" ha commentato un utente sul social.