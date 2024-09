Ruba in aeroporto prima di partire, denunciato un 43enne spagnolo

Catania - Un 43enne spagnolo è stato denunciato per furto aggravato dalla polizia di frontiera in servizio nell’aeroporto di Catania per aver rubato numerosi oggetti in alcuni negozi dello scalo aereo. Dopo aver acquisito le denunce dei commercianti, i poliziotti, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, lo hanno individuato e fermato prima che potesse imbarcarsi su un volo diretto a Ginevra e lo hanno trovato in possesso della merce rubata, che è stata restituita ai gestori delle attività commerciali.