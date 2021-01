Ruba profilo Facebook, lo intesta a figlia minore per ottenere foto

Catania - Ruba il profilo Facebook ad una donna e ne crea uno falso della figlia minorenne di lei per adescare altre ragazzine e ottenere foto e racconti intimi. Ma la vicenda per fortuna è finita sul tavolo della Polizia postale di Catania che ha ricevuto la denuncia della vittima che su disposizione della Procura di Catania, ha eseguito una perquisizione nei confronti di un uomo di 39 anni, residente a Napoli, esperto informatico, ora indagato per adescamento, accesso abuso a sistema informatico e sostituzione di persona.

L’indagine è stata avviata a seguito della denuncia alla Polizia Postale di Catania di una donna che non riusciva più ad accedere al suo profilo Facebook e che aveva anche segnalato la creazione di un falso profilo a nome della figlia minorenne. Le indagini hanno permesso di risalire all’indagato e di accertare che, tramite questi due profili, erano state adescate numerose ragazzine di 12/13 anni a cui venivano chieste foto e racconti intimi e dai quali venivano anche contattate alcune amiche adulte della vittima. Con quest’ultime, con la scusa di dialogare di problematiche adolescenziali delle figlie, l’indagato aveva cercato di ottenere altre foto e dettagli intimi delle minori. Il pubblico ministero ha immediatamente disposto la perquisizione domiciliare ed informatica che ha consentito di confermare le responsabilità dell’uomo, con il sequestro dei dispositivi rinvenuti.