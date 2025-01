Ruba profumi per 300 euro in via Etnea e per scappare aggredisce i commessi: arrestata una donna

Catania - La Polizia ha arrestato una 36enne originaria di Adrano sorpresa a rubare un profumo del valore di più di 200 euro in un negozio della centralissima via Etnea a Catania. Ad intervenire gli agenti delle Volanti nella attività commerciale di rivendita di prodotti di lusso dopo una segnalazione da parte del personale addetto alla vigilanza che aveva sorpreso una donna mentre tentava di scappare dopo aver rubato un profumo. Secondo le testimonianze, la 36enne ha agito con disinvoltura: dapprima ha selezionato il profumo di valore, cui ha tolto l’antitaccheggio adesivo, successivamente lo ha nascosto all’interno della propria borsa e poi ha tentato di guadagnare l’uscita. Tuttavia, non appena varcate le barriere antitaccheggio dell’attività, queste ultime hanno iniziato a suonare e la donna è stata fermata dal personale di vigilanza, contro il quale si è scagliata con spintoni e calci per poter fuggire.

I poliziotti hanno fermato la 36enne che, oltre al profumo rubato pochi minuti prima, aveva nascosto nella borsa anche altri due profumi del valore complessivo di oltre 300 euro, ai quali aveva già rimosso il dispositivo. Messa alle strette, di fronte all’evidenza dei fatti, la donna ha ammesso di averli rubato poco prima in un altro noto negozio di cosmetica della Via Etnea. I poliziotti hanno anche accertato che la 36enne, oltre ad avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è destinataria di un avviso orale emesso dal questore di Enna e di un divieto di ritorno nel comune di Catania emesso dal questore etneo per la durata di tre anni, provvedimento quest’ultimo che aveva già violato 13 volte. Gli agenti hanno arrestato la donna per rapina impropria e, su disposizione del PM di turno, è stata condotta nel carcere di Piazza Lanza. Dopo la convaida alla donna è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.