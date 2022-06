Ruba un'auto a Pozzallo e scappa in autostrada

Pozzallo - La Polizia di Stato di Ragusa, nell’ambito dell’attività che rientra nella sfera di competenza del Questore - quale Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza -, nelle ultime settimane, ha dato esecuzione a diversi provvedimenti di prevenzione.

In particolare, nell’ambito delle attività volte a prevenire i reati contro il patrimonio e i reati predatori, è stato emesso un provvedimento di “divieto ritorno” per tre anni nei comuni di Pozzallo ed Ispica, nei confronti di una persona già condannata, tra l’altro, per reati contro il patrimonio, la quale alla guida di una autovettura si era dato alla fuga, al fine di sottrarsi ad un controllo di polizia effettuato in Ispica all’imbocco dell’autostrada Gela - Siracusa, venendo raggiunto e bloccato dopo diversi chilometri. I successivi controlli accertavano che l’autovettura era stata asportata poco prima nel centro urbano di Pozzallo; in quell’occasione l’uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato e resistenza a PP.UU.