Ruba un Omega Speedmaster dalle vaschette dell'imbarco aereo

Catania - Personale della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Catania, ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania un uomo, responsabile del reato di furto aggravato per aver rubato un orologio in acciaio marca “Omega Mod. Speedmaster“, presso i controlli di sicurezza dedicati ai passeggeri in partenza dall'aeroporto.

Gli agenti ricevuta la denuncia di patito furto, attraverso la visione delle immagini relative al sistema di videosorveglianza e attività info-investigativa, hanno accertato che tale reato era stato portato a segno ad opera di un passeggero di 22 anni. Quest’ultimo, rintracciato nella sala imbarchi, alla richiesta degli operatori di consegnare la refurtiva, realizzando di essere stato scoperto, prelevava l’orologio dalla tasca del proprio zaino, consegnandolo.

L’orologio è stato riconsegnato al legittimo proprietario.