Ruba una nuova auto, trova i carabinieri ad aspettarlo accanto alla vecchia

San Giovanni La Punta – Un 24enne di Misterbianco è stato arrestato ieri pomeriggio per furto aggravato dai carabinieri, avvertiti telefonicamente dal servizio di vigilanza di un centro commerciale di San Giovanni La Punta, nel catanese. Nei filmati delle camere (foto), si vedeva infatti il giovane sopraggiungere a bordo di una Ford Fiesta, portando uno zainetto sulla spalla con all’interno i “ferri del mestiere”.

Adocchiata una Jeep Renegade blu, ha disattivato il sistema d’allarme e aperto il cofano per manomettere la centralina, allontanandosi infine con nonchalance sulla “sua” macchina nuova. Dopo un paio d'ore, però, il ladro è tornato nel parcheggio in sella a uno scooter guidato da un amico: riconosciuto (non foss’altro per indossare gli stessi vestiti utilizzati durante il furto), è stato acciuffato dai militari che l'aspettavano nei pressi della Fiesta con cui era arrivato la prima volta, certi che sarebbe tornato a riprendersela. Il ragazzo è ai domiciliari.