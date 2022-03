Rubano mezzo quintale di limoni e li caricano su una Punto. Povera Punto!

Avola - Diciamo che la macchina era abbastanza spremuta. Hanno provato a scappare a bordo di una vecchia auto carica di oltre mezza tonnellata di limoni rubati due avolesi bloccati e denunciati dai carabinieri.

Devono rispondere di ricettazione in concorso un 45enne e un 50enne, che, poco prima di essere incrociati da una pattuglia dei militari della stazione di Avola, avevano caricato la loro utilitaria di 650 kg di agrumi, rubati poco prima da un appezzamento di terreno della zona.

I carabinieri, impegnati in servizio di controllo nella zona del Lido di Noto, hanno incrociato quella vecchia auto che circolava a fatica, visto il carico, e con i fari spenti. Hanno notato il repentino cambio di marcia e di direzione della vettura per sfuggire al controllo, l’hanno raggiunta e hanno fermato i due occupanti mentre tentavano di scappare a piedi per le campagne circostanti.

“Il controllo della vettura ha consentito di riscontrare la presenza di oltre 600 kg di limoni della cui provenienza non è stata fornita alcuna informazione utile dai due soggetti” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri. I limoni sono stati donati in beneficienza a quattro realtà benefiche molto attive nel territorio: la Caritas, la Comunità Incontro, la Mensa di San Corrado e la Bottega Solidale.