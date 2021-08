Rumeni recidivi, ladri di carrube

Modica - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica, nel corso della mattinata odierna hanno tratto in arresto due uomini, entrambi di nazionalità Rumena, colti in flagranza del reato di furto di carrube. I due malviventi, senza alcun timore ed alla luce del sole si erano introdotti un terreno recintato - adiacente la stradella di campagna denominata Vanella 47, agro di Modica e con naturalezza hanno iniziato a rubare il prezioso frutto; da qualche anno, infatti, si è sviluppato un mercato assai importante intorno ai “Carati” contenuti nei baccelli di carrube, utilizzati nell’alimentazione, sia umana che animale, ma soprattutto nell'industria alimentare come additivo.

I Militari in servizio preventivo, proprio per contrastare i reati predatori, al loro passaggio lungo la s.p. Sorda – Scicli hanno notato i due uomini, uno sull’albero e l’altro a terra, che mostravano segni di inquietudine; fatti i necessari controlli hanno accertato che stavano rubando il costoso prodotto e che, per lo stesso motivo, entrambi, erano già stati tratti in arresto lo scorso 4 agosto 2021.

Immediatamente, anche questa volta, i due uomini sono stati tradotti in caserma ove, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Ragusa, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

La refurtiva composta da oltre 250 kg. di carrube, è stata sequestrata e poi restituita al legittimo proprietario.