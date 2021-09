S’impicca in carcere Impellizzeri, il catanese accusato del delitto Ugolini

Catania – Si è tolto la vita stamani all’alba in carcere a Verona, dov’era stato trasferito negli ultimi giorni da Sollicciano, Emanuele Impellizzeri: il 38enne catanese arrestato con l’accusa di avere ucciso il 5 settembre scorso la 27enne Chiara Ugolini, nell’appartamento che la ragazza condivideva con il compagno a Calmasino di Bardolino.

Il cadavere del detenuto è stato scoperto intorno alle 5.30 di oggi, nella sua cella, dalla polizia penitenziaria. Impellizzeri era stato arrestato il 6 settembre, lungo l’autostrada del Sole nei pressi di Firenze, dopo essere fuggito in moto dal luogo del delitto. Davanti ai magistrati si era sempre avvalso della facoltà di non rispondere e proprio oggi avrebbe dovuto subire un nuovo interrogatorio. Il caso ha avuto un’eco nazionale.

Palestrato e con simpatie nell'estrema destra, l’uomo - fermato dalla Polstrada con dei vistosi graffi in viso - era accusato di aver avuto una colluttazione con la vittima, che lo aveva sorpreso mentre cercava di entrare nella sua abitazione dal terrazzo: un omicidio considerato dagli inquirenti a sfondo sessuale, anche se sul corpo della ragazza - trovato con uno straccio imbevuto di candeggina in bocca - non ne sono stati trovati segni.