Sabrina Nardella muore a 38 anni in clinica dopo un intervento di chirurgia estetica

Caserta - Una donna di 38 anni, Sabrina Nardella, è morta dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Caserta avvenuto lo scorso giovedì 24 aprile. La 38enne, originaria di Gaeta, faceva la parrucchiera nella città sul litorale pontino ed aveva due figli. Sulla sua morte è stata aperta un'indagine dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha disposto l'autopsia. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Caserta e sono scattate dopo che la stessa direzione della casa di cura Iatropolis, specializzata in interventi estetici, ha segnalato l'accaduto. Non si conoscono i dettagli della vicenda: sembrerebbe che Sabrina si sia sentita male alcune ore dopo un intervento al volto e che tutti i tentativi di rianimarla siano stati vani.

In uno degli ultimi post pubblicati su Facebook immagini della donna sorridente insieme con la figlia, che aveva festeggiato il compleanno proprio il giorno di Pasqua, mentre in altri precedenti messaggi era illustrata l'attività di parrucchiera che svolgeva Nardella. Per il giorno del suo compleanno si era regalata una dedica. «Mi auguro che la mia forza, la mia pazienza e la mia calma - aveva scritto la donna - restino delle caratteristiche immutate in me, quelle caratteristiche che mi hanno permesso di affrontare la vita in maniera serena e consapevole delle scelte fatte. Posso riassumere in due parole quello che ho imparato nella vita ed è: vai avanti».