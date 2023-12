Sala scommesse frequentata da minori a ispica, sospesa per 7 giorni

Ispica - No alla devianza giovanile.

Il 19 dicembre scorso il Questore di Ragusa dottor Vincenzo Trombadore, in esito all’ istruttoria espletata dal personale in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, in seguito alla segnalazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, ha emesso un provvedimento di sospensione per giorni sette della licenza di P.S. rilasciata ai sensi dell’art. 88 TULPS nei confronti del titolare di un esercizio commerciale adibito a sala scommesse sito nel Comune di Ispica.

Tale provvedimento si è reso necessario poiché a seguito del controllo effettuato all’interno dei locali, nelle aree destinate al gioco veniva accertata e sanzionata la presenza di un minorenne, in violazione delle prescrizioni contenute nella licenza di P.S. a suo tempo rilasciata dall’Autorità per l’esercizio dell’attività