Sale a 185 il numero dei morti Covid nel ragusano

Ragusa - Sono 770 i positivi al Covid in provincia di Ragusa, di cui 728 in isolamento domiciliare, 28 ricoverati e 14 in Rsa. Da inizio pandemia sono 6291 i guariti. Oggi si registrano due decessi: una signora del 1960 deceduta al Giovanni Paolo II e un uomo del 1948 di Vittoria deceduto ad Augusta. I tamponi totali effettuati da inizio pandemia sono 223524. I ricoverati sono 24 al ‘Giovanni Paolo II’ di Ragusa (12 malattie infettive, 7 terapia intensiva) e 9 al ‘Guzzardi’ di Vittoria. Di seguito i dati comune: 22 Acate, 25 Chiaramonte Gulfi, 70 Comiso, 7 Giarratana, 13 Ispica, 119 Modica, 2 Monterosso Almo, 32 Pozzallo, 178 Ragusa, 11 Santa Croce Camerina, 28 Scicli, 202 Vittoria, 19 da fuori provincia.

Due morti in più

I due decessi computati oggi sono una donna straniera residente ad Acate di 60 anni, ricoverata in terapia intensiva del Giovanni Paolo II e deceduta nelle ultime 24 ore. L’altro decesso risale invece al 10 gennaio scorso: si tratta di un uomo di 72 anni di Vittoria, deceduto ad Augusta.