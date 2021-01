Sale a 189 il numero dei morti Covid nel ragusano

Ragusa - Si registra un altro decesso per covid in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore: si tratta di un uomo di Ragusa, di 75 anni, morto al Giovanni Paolo II. Sale così a 189 il numero di persone residenti nel Ragusano e risultate positive, decedute dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda il contagio, è stato registrato un altro lieve calo: sono complessivamente 723 i positivi in provincia (ieri erano 748), di cui, 684 si trovano in isolamento domiciliare, 11 sono alla Rsa di Ragusa e 28 ricoverati nei reparti Covid. I guariti sono 6.565. I positivi per Comune: 21 Acate, 28 Chiaramonte, 64 Comiso, 8 Giarratana, 11 Ispica, 123 Modica, 2 Monterosso Almo, 28 Pozzallo, 160 Ragusa, 9 Santa Croce Camerina, 25 Scicli, 188 Vittoria. Sono 17 i positivi che non sono residenti nel ragusano, ma si trovano in provincia.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi in totale sono 247.574. Sono 28 i ricoverati tra gli ospedali di Ragusa e Vittoria, 23 al Giovanni Paolo II: 2 in ostetricia, 13 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva; 5 in area Covid del Guzzardi di Vittoria.