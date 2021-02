Sale a 193 il numero dei decessi Covid nel ragusano

Ragusa - Salgono a 193 le vittime per Covid-19 in provincia di Ragusa. L’ultimo decesso registrato è di una donna di Modica, di 84 anni, morta in casa lo scorso 29 gennaio. Sono 6897 i guariti. In discesa il numero dei contagi: positivi sono complessivamente 435, di cui 403 si trovano in isolamento domiciliare, 12 sono alla Rsa di Ragusa e 20 ricoverati in ospedale (12 in Malattie Infettive e 4 in Terapia Intensiva al Giovanni Paolo II e 4 in area Covid al Guzzardi di Vittoria). I tamponi totali sono 277.210.