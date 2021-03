Sale a 201 il numero dei decessi Covid nel ragusano

Ragusa - Sale ancora il numero dei positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa e purtroppo oggi si registra un altro decesso. Si tratta di un uomo di 82 anni di Vittoria, deceduto al Giovanni Paolo II. In totale oggi sono 305 i positivi di cui 284 in isolamento domiciliare, 16 ricoverati e 5 nella Rsa Covid di Ragusa. Il numero delle vittime totali in provincia dall'inizio della pandemia è di 201. I guariti dall'inizio della pandemia, in totale, sono 7.783.

I 16 ricoverati sono così distribuiti: 15 in ospedale a Ragusa di cui 11 nel reparto di Malattie Infettive (9 del Ragusano e 2 provenienti da fuori provincia), 4 in Rianimazione (2 del Ragusano e 2 proveniente da fuori provincia) e un ricovero in area grigia all’ospedale Guzzardi di Vittoria (una persona proveniente da fuori provincia).