Sale a 619 il numero dei morti Covid nel ragusano

Ragusa - Diminuiscono i contagi Covid nel Ragusano ma si registra un altro decesso nelle ultime 24 ore per cui il numero dei morti sale a 619. I positivi al virus, nel report Asp del 23 agosto, sono 1.188: 1.165 in isolamento domiciliare, 23 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 40 Acate, 49 Chiaramonte Gulfi, 115 Comiso, 10 Giarratana, 51 Ispica, 240 Modica, 17 Monterosso Almo, 62 Pozzallo, 265 Ragusa, 41 Santa Croce Camerina, 109 Scicli, 166 Vittoria.