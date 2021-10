Sale in terrazzo e lancia le armi sul tetto, in carcere a Ragusa VIDEO

Ragusa - Appena i carabinieri di Siracusa hanno bussato alla porta, invece di aprire è salito sul terrazzo e ha lanciato una borsa verso una abitazione vicina abbandonata, quindi è rientrato nell’appartamento ed ha aperto la porta di casa. Per lui ora s'è aperta quella della casa circondariale di Ragusa.

Peccato per il 35enne siracusano che ci fosse, infatti, un drone dell’Arma a monitorare la situazione dall’alto dei tetti. I militari, una volta nell'appartamento, hanno rintracciato e sequestrato il borsone che conteneva - avvolti in alcuni calzini - un revolver e una pistola semi automatica, entrambi con matricola abrasa e relative munizioni.

Nascosti tra gli abiti, invece, c’erano 14 mila euro in contanti. L’uomo è finito in carcere nel capoluogo ibleo, per il reato di detenzione illegale di armi clandestine; mentre le armi saranno inviate al Ris di Messina, per verificarne l’utilizzo.