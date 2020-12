Salemi, 500 maiali neri eliminati a fucilate: il nuovo sport del trapanese

Trapani – E’ arrivata alle cronache nazionali la strage non troppo silenziosa di maiali neri in corso nel Trapanese. Sono 500 su 550, come riporta un’inchiesta pubblicata oggi dal Fatto Quotidiano, i suini di specie autoctona siciliana appartenenti a un allevamento ritenuto abusivo, uccisi da mano privata “in una preoccupante anarchia sparatoria”, come scrive il giornale. Una vicenda che va avanti da 7 mesi tra dissidi tra il proprietario degli animali e Comune, prefettura, veterinari dell’Asp, forze dell’ordine e Corpo forestale regionale finché il mese scorso, quando i superstiti erano ancora circa 250, il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza ha decretato la soppressione, ufficializzando una “stagione venatoria” senza regole, una specie di terra di caccia di nessuno, con i poveri animali allo stato brado bersaglio delle schioppettate dei bracconieri. Tra l'altro il Nero siciliano è attualmente una razza ufficialmente riconosciuta come in via d’estinzione e dalla Fao e dall'Onu.