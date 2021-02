Salerno: il marito rincasa all’improvviso, l’amante si lancia dal balcone

Salerno - Per scappare dal marito dell’amante, tornato a casa senza preavviso, si è lanciato da un balcone al secondo piano, finendo in ospedale. E' successo la notte di San Valentino a Sant’Arcangelo, in Cilento, ma la notizia è riportato dall'edizione odierna del Mattino. Il coniuge, accompagnato dal padre e dal fratello della moglie, è rientrato improvvisamente a casa, per dimostrare ai parenti più stretti della donna che il tradimento di cui da tempo sospettava era realtà.

Il gruppetto, entrato per il controllo, ha iniziato a ispezionare i classici nascondigli, da sotto al letto a dentro gli armadi, finché non ha udito un tonfo: il botto dell’uomo accasciatosi al suolo, dopo un salto dal balcone. Fortunatamente, grazie a delle sterpaglie che hanno attutito il colpo, ha riportato solo lievi traumi alla spalla e alle gambe. Sul posto sono comunque giunti sanitari del 118 e carabinieri. L’amante è tornato a casa, dopo essere medicato all’ospedale Ruggì, ma purtroppo non è dato sapere come sia finita la "telenovela".