Salsicce e droga, paghi due prendi tre VIDEO

Palermo - Sono 31 le persone arrestate questa mattina all'alba in un blitz dei carabinieri di Palermo, il quarto in un mese: stavolta sono stati eseguiti 8 provvedimenti cautelari in carcere e 23 agli arresti domiciliari. Per tutti l'accusa è di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il quartier generale dell’attività criminale - gestita da tre diverse associazioni - era in una macelleria nella zona del cimitero dei Cappuccini, in via Demetrio Camarda, dove la droga veniva smistata anche grazie agli stessi macchinari utilizzati per la lavorazione e il commercio dei prodotti di origine animale. C’erano anche le consegne a domicilio e le “offerte” per i clienti più affezionati: sconti con formula paghi due prendi tre e perfino saldi a rate.