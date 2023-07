Salvataggio congiunto nel mare di Donnalucata

Scicli - È accaduto stamane quando intorno alle 9:20.

Un uomo stava prendendo un bagno presso la spiaggia di Ponente a Donnalucata e non riusciva a tornare a riva per via della corrente che lo aveva trasportato al largo e in adiacenza del braccio di ponente del porticciolo.

Congiuntamente, da terra si è subito attivato il bagnino del Lido Jammola e dal mare invece i ragazzi del Donnalucata Surf Club dell’ A.S.D. Circolo Nautico Donnalucata, in quel momento in acqua a bordo delle loro tavole da surf; con non poche difficoltà in quanto la forte corrente impediva al bagnino ed ai surfisti di avere la meglio contro la forza del mare e di riportarlo sulla riva, si è deciso di mettere in salvo il bagnante sfruttando la vicinanza al molo dal quale poi si sono messi in salvo.

Un caso simile era accaduto anche ieri nella piccola spiaggetta nelle vicinanze del molo di levante, quando due bagnanti sono stati colti di sopresa da alcune onde e immediatamente soccorsi e riportati a riva dai pescatori della Cooperativa San Giuseppe.

Il Presidente dell’ASD Circolo Nautico Donnalucata Fabrizio Iurato rimarca la grande importanza delle attività svolte da tutte le associazioni e dai privati che operano in mare, i quali, come accaduto oggi, possono essere di fondamentale importanza per la velocità di azione.