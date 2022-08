Ispica - E' successo ieri, domenica, il salvataggio di due donne in zona Baia Pizzo del Focallo. Vincenzo Mulè e Francesco Azzarello (caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e Sergente dell’esercito italiano) in vacanza da Palermo, hanno tratto in salvo due donne di Rosolini.

"Abbiamo sentito le grida delle due malcapitate grazie a Dio siamo riusciti a portarli in salvo, dopo qualche minuto l’intervento dell’ambulanza provenienti da Scicli", raccontano i due soccorritori.