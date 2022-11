Salvatore Arcuri muore a bordo di un furgone contro il guard-rail

Palermo - Incidente a Palermo in viale Regione siciliana, nei pressi dello svincolo di via Oreto. La vittima è Salvatore Arcuri di 37 anni. L’uomo si trovava a bordo di un furgone che è finito contro il guard-rail. Poi il mezzo si è fermato in mezzo alla carreggiata e l’uomo sarebbe stato trovato riverso per strada. Per questo inizialmente si era pensato che la vittima fosse un motociclista. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.