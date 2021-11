Salvatore Laudani del Soccorso alpino muore misteriosamente sull'Etna

Catania - Un membro Soccorso alpino e speleologico siciliano è morto nella notte durante un intervento di salvataggio sull’Etna. Lo rende noto una nota dello stesso Sass: “E' venuto a mancare Salvatore Laudani, amico, collega. Tutto il Soccorso alpino e speleologico siciliano si unisce al dolore della famiglia”. Non è precisata la causa del decesso, neppure se sia collegato a un incidente o a un malore: “Al momento non possiamo aggiungere altro, tutto sarà precisato con un comunicato che sarà emesso nelle prossime ore”.

L’intervento di soccorso era scattato ieri per il recupero, a 2.246 metri di quota, di un uomo che - nonostante l’equipaggiamento adeguato per il tipo di escursione - era scivolato in uno dei canaloni che si affaccia alla Valle del Bove, procurandosi la sospetta frattura di un arto inferiore. Le squadre del Sass erano riuscite a raggiungere il ferito salvandolo dall’assideramento nonostante i soccorsi fossero ostacolati da neve, forti raffiche di vento, nebbia e temperatura sotto lo zero. Ma qualcosa, per Laudani, dev’essere andato storto.