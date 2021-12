Salvatore Martino ucciso di botte a 37 anni, giallo a Erice

Erice, Tp - È stato ritrovato nelle campagne di Erice, in contrada Pegno con segni di percosse al volto. E' morto con ogni probabilità a seguito di un pestaggio Salvatore Martino, trentasettenne trapanese. L'uomo ritrovato dai carabinieri nella tarda serata di ieri, aveva problemi di tossicodipendenza e viveva in un alloggio di fortuna, ricavato in un container. Sul posto, fino a tarda sera, i carabinieri del Norm che stanno indagando, su quello che sembra essere un omicidio.