Sampieri, fenicottero fa amicizia con un bambino e riposa in spiaggia

Scicli - E' molto giovane, ha perso l'orientamento e probabilmente dal pantano di contrada Samuele aveva spiccato il volo insieme al suo stormo per la traversata verso altre zone costiere del Mediterraneo, ma -stanco- si è fermato nel mare di Sampieri.

Un fenicottero ha scelto oggi pomeriggio un bambino romano di dieci anni, Anthon, come "amico" cui rivolgersi dopo aver perso la rotta. E' successo alle 14,30 tra lo stupore dei bagnanti nella spiaggia principale di Sampieri.

Il fenicottero (a dispetto delle sembianze esterne è rosa come è possibile avvertire quando dispiega le ali) è atterrato in acqua, ha scorto il piccolo Anthon che faceva il bagno e lo ha seguito zampettando sino a riva.

Qui ha deciso di dormire nella posa tipica, all'impiedi. Subito è stato attivato il WWF nazionale che ha allertato la responsabile locale Salva Caravello. In dieci minuti l'area attorno al fenicottero è stata transennata e messa in sicurezza per consentire al giovanissimo pennuto di riposare.

Già ieri un altro fenicottero più adulto aveva fatto sosta nella spiaggia di Punta Pisciotto a Sampieri. Dopo tre ore è ripartito. Oggi un esemplare decisamente più giovane, in salute, ha deciso di sostare davanti a decine di bagnanti, diventando la star della spiaggia. All'imbrunire era ancora sonnecchiante nell'incredula Sampieri. IL VIDEO: